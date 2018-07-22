Almanya basınından Mesut Özil hakkında ilk yorum geldi

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil’in Almanya A Milli Futbol Takımını bıraktığını açıklaması Alman spor basınında deprem etkisi yarattı.

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, milli futbolcu Özil ile ilgili haberi manşetten okuyucularına duyurdu.

"MESUT ARTIK ALMANYA İÇİN OYNAMAYACAK"

'Mesut Özil artık Almanya için oynamayacak' başlığını kullanan Bild Gazetesi Almanya Milli Takımı’nı bırakan Mesut Özil’in bu kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen resimden sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle aldığını kaydetti.

ÖZİL BU KARAR İÇİN ÇOK DÜŞÜNDÜ

Bild, Özil'in bu karar için çok düşündüğünü ve yaşanan tartışmalardan sonra ırkçı söylemler hissettiği sürece bu formayı giymeyi düşünmeyeceğini aktardığını belirtti.

MESUT ÖZİL'İN AÇIKLAMASI

Mesut Özil, "Yaşanan olaylar sonrasında uzun süre düşündüm ve ırkçılık ile saygısızlığı hissettiğim için artık Almanya Milli Takım formasını giymeyeceğim. Bu formayı büyük bir heyecanla giyiyordum ancak artık bu durum, böyle değil. Bu kararı almam inanılmaz zor oldu, çünkü takım arkadaşlarım, teknik heyet ve Almanya'nın iyi insanları için her şeyimi verdim. Federasyon yetkilileri benim Türk köklerime saygısızlık yaptığı ve beni politik propoganda malzemesi yaptığı için, artık yeter.'' sözlerini kullanarak Milli Takım'ı bıraktığını söyledi.

Kaynak: Ajanslar