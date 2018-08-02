Almanya Başbakanı'nı arıyor: Merkel'in eşi İtalya'da tatilde!

Almanya, mülteciler konusunda yaşadığı hükümet krizini atlattı, ancak ülkenin yeni gündemi bu sefer de Merkel'in nerede olduğu.

"Merkel nerede?" sorusu Alman medyasını bir süredir işgal ederken şansölyenin kocası, karısı olmadan İtalya'nın kuzeyine tatile çıktı.

İTALYA'DA TATİL



Merkel ve eşi Joachim Sauer'in tatil yaparken en son, geçen yıllarda Alpler'de kayak yaparken görüntülenebilmişti. Bu yaz ise Sauer önceki eşinden olan oğluyla İtalya'nın kuzeyinde tatilde görüntülendi.

20 yıllık evli olan çift, en son 25 Temmuz'da gelenek haline getirdikleri Bavyera'da gerçekleşen Bayreuth Festivali'nde görüntülenmişti. Merkel'e geçen ay tatil planı sorulduğunda, dört gözle beklediğini söylemişti fakat başka bir ayrıntı vermemişti.

"ŞANSÖLYE NEREDE"



"Şansölye nerede?", "Yazlık evinde mi yoksa Uckermark'ta 90 yaşında olan annesinin yanında mı?", "Evlilik krizi mi?", "Gizli görev mi?" başlıkları, Alman medyasında sürekli gündeme geliyor.

Der Spiegel dergisi, Merkel'in yokluğuna espirili bir şekilde yaklaştı ve "Acaba Merkel, 'Merkel gitmeli!' diyenlere yokluğunda Almanya'nın nasıl bir duruma düşeceğini mi göstermek istiyor?" şeklinde yorumda bulundu.

RESMİ AÇIKLAMA YOK



Başbakanın nerede olduğu ve ne yaptığıyla ilgili sözcüleri de bilgi vermedi. Sözcüler, sadece Merkel’in sağlığının yerinde olduğunu, gelişmelerle ilgili bilgilendirildiğini ve yetkililerin istedikleri anda kendisine ulaşabildiklerini açıklamakla yetindiler.

Alman medyasının Merkel'in kayıp olduğu yönündeki haberlerin aksine, Mercur Gazetesi'nden yapılan haberde, Merkel'in Münih Opera Festivali kapsamında Baverya Eyalet Operası'nda sahnelenen Wagner'in Parsifal operasını izlerken görüldüğü, eşinin ise yanında olduğu belirtildi.

Kaynak: Ajanslar