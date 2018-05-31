Almanlar fena kıskanmış: Löw'den Mesut ve İlkay'a internet yasağı!

Alman teknik direktör Löw futbolcularına ilginç yasaklar getirdi.

Almanya'da hedef, 2018 Dünya Kupası'nda şampiyon unvanını korumak olacak.

Teknik direktör Joachim Löw'ün, takımı başarıya ulaştıran kuralları bu organizasyonda da uygulayacağı öğrenildi.

ALKOL VE SOSYAL MEDYA YASAK

Löw, oyuncularına turnuva sırasında alkolu ve sosyal medyayı yasakaldı. Brezilya'dan (1958 - 1962) sonra Dünya Kupası şampiyonluğunu korumayı hedefleyen Almanya'da Löw kararını savunurken, "Kurallarımızın ardından futbolcular daha bir aile ortamında bulunuyor. Amacımızı biliyorlar. Her oyuncu bu yapbozun bir parçası, takım bireysellikten önce gelir" açıklamasını yaptı.

Dünya Kupası başladığında Alman Milli Takım oyuncuları dünyadan izole edilecekler; ancak ilerleyen dönemlerde aileleriyle kısa süreli zaman geçirecekler. Alkol tüketimi tamamen yasaklanmayacak. Futbolcular, yatmadan önce bir bardak şarap içebilecek; ancak fazlasına izin verilmeyecek

ERDOĞAN'LI FOTOĞRAFA SOSYAL MEDYA YASAĞI

Oyuncular, sosyal medyada hesaplarından otelden ve soyunma odasından resim paylaşamayacak. Bunun nedeni ise takım taktiğinin kazara paylaşımının önüne geçilmesi. Ayrıca Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'lı paylaşımlarının ülkede eleştirilmesinin de bunda etkili olduğu kaydedildi.

Kaynak: ajanslar