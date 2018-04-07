Almanlar çark etti!!"Yunanistan'ın gücü Türkiye'ye yetmez"

Almanya'nın önemli gazetelerinden Frankfurter Rundscha, Yunanistan'ın Türkiye karşısında hiçbir şansının olmadığını söyledi.

Alman Frankfurter Rundschau gazetesi Türk-Yunan ilişkilerindeki gerilimin tehlikeli bir şekilde arttığından söz ederken, bu durumun Ege’de“istenmeyen bir kazaya” yol açabileceğine dikkat çekti.

“Ege’de ateşle oyun” başlıklı haberde Yunan Savunma Bakanı’nın son açıklamaları ve iki Yunan askerinin Edirne’de tutuklu bulunmasıyla gerilen Atina-Ankara ilişkilerinin dibe doğru ilerlediği vurgulandı.

AVRUPA'DAN ATİNA'YA UYARI

Avrupalı diplomatlar Atina’yı istenmeyen bir kaza konusunda uyarırken savaşın eşiğinden dönülen 1996 yılındaki Kardak krizi de hatırlatıldı.

Dünya 02 Nisan 2018 12:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya hamlesi Yunanlıları çıldırttıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya ziyareti ve ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okunması Yunan basınında geniş yer buldu.

"TÜRKİYE İLE YARIŞA GİRMEK.."

Çatışma kıvılcımının Ege üzerinde sıkça yaşanan it dalaşından çıkabileceğini yazan Alman gazetesi, "Türkiye ile silah yarışına girmek Yunanistan’ın ihtiyaç duyabileceği en son şey. Çünkü savunma harcamaları, ülkenin yavaş yavaş kendine gelmeye başladığı mali krizin sebeplerinden biri sayılıyor.” diye yazdı. Kaynak: Ensonhaber.com

Gündem 04 Nisan 2018 10:36 Yunanlılar korktu!! "Her türlü duruma hazır olmalıyız"Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı George Katrougalos yaptığı açıklamada, "Her türlü duruma hazırlıklı olmalıyız ve ülkemizin caydırıcı savunma gücüne güven duymalıyız" dedi.



TÜRKİYE HAZIR BEKLİYOR

Ege ve Akdeniz'deki paylaşılamayan petrol ve doğal gaz yatakları ile Yunanistan'ın teröristlere ve FETÖ üyelerine sahip çıkmasından dolayı Türkiye'nin savaşa hazır olduğu da belirtildi.

Kaynak: Ajanslar