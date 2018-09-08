Alman polisi göstericiyi yerlerde sürükledi!

Almanya'da Merkel politikalarını protesto eden bir grup gösterici, polisler tarafından kıstırıldı.

Almanya'da Merkel politikalarını protesto eden bir grup gösterici, polisler tarafından kıstırıldı. Polisler göstericileri dağıtmaya çalışırken bir gösterici güvenlik güçlerinin üzerine yürüdü ve adeta dakikalar boyunca sabır testi yaptı.

POLİSLER YERDE SÜRÜKLEDİ



Eylemci kadın, polislerinin gözlerinin içine baka baka eylem yaptı. Polislere hakaret eden göstericiye karşı güvenlik güçleri hiç birşey yapmazken, bir süre sonra sabrı taşan polisler kadını adeta paketledi.

Kollarından kelepçelenen kadın yerlerde sürüklenerek arabaya bindirildi. Göstericilerin bir kısmı dağıtılırken bir kısmı da arkadaşları gibi gözaltına alındı.

Kaynak: Ajanslar