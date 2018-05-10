Alman medyası: "Erdoğan işte bu yüzden kazanıyor"

Focus dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kolaylıkla kazanabileceğini yazdı.

Türkiye, 24 Haziran'da seçimini yapmak üzere sandık başına gidecek. Siyasi partiler, 44 gün sonra yapılacak seçimler için çalışmalarını hızlandırdı.

Avrupa basını da Türkiye'deki seçim gündemini yakın takibe aldı.

Almanya'da yayın yapan Focus dergisi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldiği günden bu yana birçok başarılı projeyi hayata geçirdiğini, ekonomiyi de her geçen gün iyiye taşıdığını yazdı.



ERDOĞAN NEDEN KAZANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de "tartışmasız" olduğunun, seçimleri de kolayca kazanacağının belirtildiği yazıda şu ifadelere yer verildi: "Neden mi? Erdoğan, 2003 yılında Başbakan oldu. Aşağıdaki grafikler, iki ülkede o zamandan bu yana neler olduğunu gösteriyor. Kıyaslanabilmesi için Almanya’daki gelişmeleri yanlarına koyduk."







Kaynak: Ajanslar