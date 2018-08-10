Alman gazetelerinin derdi: Türkiye ekonomisi!

Rahip Brunson'un serbest bırakılması için her türlü yaptırımı ve elindeki tüm kozları kullanan ABD, "Rahibi verin her şey normale dönsün"mesajını vermeye devam ediyor.

ABD'nin Brunson ısrarı ve Türkiye'ye dediğini yaptırmak için ekonomik krize sürüklemesine Batı ülkelerinden de destek geliyor. Almanya "Türkiye bize muhtaç, yardım istemeye gelecek." planları yapıyor.

ALMANLAR KENDİNE PAY ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyaret, dolardaki dalgalanmanın ardından Alman gazetelerinde"Türk ekonomisinin durumu" başlığıyla çıkmaya başladı.

Gündem 10 Ağustos 2018 10:47 CHP krizlerle boğuşuyor İnce ise Kanal İstanbul'un durdurulmasını istiyor!Doların yükselmesiyle birlikte hemen herkes ekonomiye kilitlenmişken, çözüm önerileri arasında Kanal İstanbul'un durdurulması fikrinde bulunan Muharrem İnce ses verdi.

Yaşanan dalgalanmadan kendine pay çıkarmaya çalışan Almanya'nın gazetelerinden Berliner Zeitung ise "Türkiye Almanya'dan yardım isteyecek. Türkiye ekonomik krizin eşiğinde sendeliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı yardıma ihtiyacı olduğu için Berlin'e geliyor." dedi ve ekledi:

Gündem 10 Ağustos 2018 09:44 ABD'den çağrı: Brunson'u verin her şey normale dönsün!Bakanlık Sözcüsü Nauert, günlük basın toplantısında kendisine yöneltilen soru üzerine Türk heyetinin ABD’deki temaslarına ilişkin açıklama yaptı.

"ALMANYA OTOKRAT LİDERE YAKINLIK GÖSTERMESİN"



"Ortadoğu ile Avrupa arasındaki en önemli tampon bölge olan Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmasını kimse arzulayamaz. Yine de Almanya Cumhurbaşkanı'nın otokrat lidere yakınlık göstermekte acele etmesi yadırganacak bir durum."

Kaynak: Ajanslar