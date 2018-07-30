Alkollü sürücü polis aracına çarptı: Yaralılar var

Konya'da bir alkollü bir sürücü, kırmızı ışıkta geçerek polis aracına çarptı. Bu kaza sonrasında 2'si polis 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Alkollü olduğu öğrenilen 18 yaşındaki Y.O., kavşaktan kırmızı ışık ihlali yaparak geçmek istediği sırada Deniz S. idaresindeki 42 A 7642 plakalı polis aracıyla çarpıştı.

2 POLİS MEMURU VE SÜRÜCÜ YARALANDI

Çarpışmanın ardından ekip otosunda bulunan polis memuru Deniz S. ile Sami Ü. ve otomobil sürücüsü Y.O. yaralandı. Polis ekiplerinin durumu merkeze bildirmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası hasar gören araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kazanın ardından yaralanan sürücü Y.O.’nun 88 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar