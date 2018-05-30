"Ali'yi severim ama seçimi ben kazanacağım!"

Fenerbahçe'de seçime sayılı günler kala Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım,katıldığı bir canlı yayında iddialı açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde;

"Bu sefer neden adayım? 3 Temmuz'da şike suçlaması yapıldı, bir hikaye var. Bunun baş aktörleri var. Çocuklara okulda "Siz şikecisiniz, yöneticiler şikeci" dendi. Bu dönem başkan olursam bir daha yokum. Mahkemelerde aklandık, maddi haklarımızı da mahkemede arayacağız. Seçime giderken elele tutup gidilmez. Benimle ilgili bir şeyler söyleyecekler, mağdur edebiyatı yapacaklar ancak öyle kazanırlar. 20 yılını kulübe adamış biri var, onu da tebrik etmek lazım."

6 DEFA ŞAMPİYON YAPTIM YİNE YAPARIM



"Futbolda 6 kez şampiyon yaptığıma göre yine yapabiliriz. Şampiyonluğa oynayacak bir takım için de yola çıkacağız. 20 yılda 6 şampiyonluğum var 1978'den 1998'e Fenerbahçe'nin 4 şampiyonluğu vardı. Sonra 20 yıldaki dönemimde 6 şampiyonluk, 9 ikincilik var. Yani başarısızlık yok. 3 Temmuz süreci geldi. Türkiye'de ve Avrupa'da başarılı olacaktık."



SEÇİMİ KAZANACAĞIM

"Ali'yi seviyorum, problem yok. Aday olabilir, hakkını kullandı. Ali beyin endişeleri olabilir. Pazar günü bu endişelerinin gereksiz olduğunu görecek.

Galatasaraylılarla, Beşiktaşlıları bana oy versinler diye üye yaptıysam şerefsizim. Pazar günü seçim rahat geçecek ve kazanacağım."

Kaynak: ajanslar