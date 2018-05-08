Alişan'a düğün piyangosu: 3 kilo altın takıldı!

Alişan'ın düğününde 3 kilo altın takıldı.

Sanatçı Alişan sonunda muradına erdi...

Müzmin bekar olarak adlandırılan Alişan, Buse Varol ile hayatını birleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın nikahlarını kıydığı çiftin şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı.

3 KİLO ALTIN TAKTILAR

Düğünde Alişan ile Buse Varol'a çok sayıda Cumhuriyet altını takıldı. Çift, sadece altınlardan yaklaşık olarak 550 bin lira gelir elde etti.

Davetlilerin doyasıya eğlendiği düğünde, çifte 3 kilo altın takıldığı öğrenildi.



800 BİN LİRALIK DÜĞÜN

Alişan'ın İstanbul'da lüks bir otelde yaptığı düğün için yaklaşık 800 bin lira harcadığı öğrenildi.

Kaynak: ajanslar