Ali Koç'un hedefleri büyük: Seçilirse Barcelonalı futbolcuları kadroya katacak

Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığına seçildiği takdirde kişisel ilişkilerini ön plana çıkarıp yıldızlara imza attıracak.

Yaklaşık 16 aydır başkanlık çalışmalarını sürdüren Ali Koç’un transferdeki yol haritası büyük ölçüde belli oldu. Koç, kulübün finansal tablolarıyla ilgili net bilgi alamasa da bilançonun sıkıntılı olduğunu tahmin ediyor. Ayrıca UEFA’yla yapılan Finansal Fair-Play anlaşması da devam ettiği için, Ali Koç transferde önceliği kiralık oyunculara vermeyi planlıyor. Yeni sezonu geçiş dönemi olarak gören ve ilk olarak ekonomik yapıyı güçlendirmek isteyen Koç, kiralık isimlerle maliyeti düşük ama güçlü bir kadro kurmayı düşünüyor.

Güçlü bir kadro



Ali Koç’un bu konuda en önemli avantajlarından biri, iş adamı kimliğiyle yurt dışında kurduğu ilişkiler olacak. Koç, taraftarı heyecanlandıracak ve takıma hava katacak bir yıldıza da imza attırmak istiyor. Hedef, ne olursa olsun şampiyonluk içi yarışacak ve 10 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirecek bir kadro kurmak.

İlk hedef Barcelona

Ali Koç, Beko’nun sponsor olduğu Barcelona Yönetimi ile yakın ilişkilere sahip. Bu nedenle ‘kiralık oyuncu’ politikasında ilk adresin İspanyol devi olması muhtemel. Barça, yeni sezonda Denis Suarez (Kanat), Vermaelen (Stoper), Mina (Stoper), Aleix Vidal (Sağ kanat) ve Paco Alcacer (Forvet) gibi isimleri kiralık ya da bonservisiyle göndermeyi planlıyor. Ali Koç başkan seçilmesi halinde, teknik ekibin talebi doğrultusunda bu isimlerden bazılarını Fenerbahçe’ye kazandırabilir.

Kaynak: ajanslar