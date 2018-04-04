Ali Koç'tan çılgın hamle!

Fenerbahçe'de başkan adayı olan Ali Koç için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ali Koç'un Almanya Milli Takım'ı teknik direktörü Löw ile görüştüğü belirtildi. Bilindiği gibi Aziz Yıldırım da deneyimli ve başarılı hoca Löw'ü çok beğeniyor.

Fenerbahçe’de başkanlık seçimleri yaklaşırken iki adayın da çalışmaları sürüyor. Mevcut başkan Aziz Yıldırım’ın dünya kupasına katılacak bir ülkenin önemli bir ismi ile futbolun başına geçmesi için anlaştığı belirtilirken Ali Koç’un da Löw ile görüştüğü iddia ediliyor.

Löw bilindiği gibi geçtiğimiz ay menajeri Harun Arslan ile beraber Türkiye’ye gelmişti. Löw’ün bu ziyarette gelecek yıl Fenerbahçe’nin başına geçmesi için bazı görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Ali Koç’un futbolun Obradoviç’ini bulacağız diye bahsettiği kişinin Löw olduğu iddia ediliyor.

Kaynak: Ajanslar