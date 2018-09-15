Ali Koç'tan büyük jest!

Ankaragücü Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar:

''MAÇI AFYON'DA OYNAYACAĞIZ''

Maçlarımızı Ankara'da oynamak isterdik ama planlamalar yanlış yapıldı. Stadın yıkımı ertelenebilir. Osmanlıspor'un maçlarını oynadığı yere baktığında zemin kötü ve orası olmaz. Bursaspor ile görüştük, onlar da saha zemininin bakımda olduğunu ifade ettiler ve orası da olmadı. Bundan dolayı Akhisarspor maçını Afyonkarahisar'da oynayacağız.

''BUYRUN BİZİM STADIMIZDA OYNAYIN''

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da, "Buyurun bizim stadımızda maçlarımızı oynayabilirsiniz" dedi. Orası da uzak olduğu için mecburen geri çevirmek zorunda kaldık.

''MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ''

Akhisarspor karşılaşmasına mutlak 3 puan parolasıyla gidiyoruz. Moral bulmamız lazım. Akhisar da çok iyi takım. Ama biz de Ankaragücü'yüz ve başaracağımıza inanıyorum.

Kaynak: Ajanslar