Ali Koç sözünü tuttu: Maçı öğrenci tribününde izledi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, öğrenciler için açtığı özel tribünde Cagliari maçı öncesi yer aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, öğrenciler için açtığı özel tribünde Cagliari maçı öncesi yer aldı.

FOTOĞRAF İÇİN SIRAYA GİRDİLER



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cagliari ile yapılan hazırlık maçını ''Fenerbahçe Öğrenci Tribünü''nünden takip etti.

Sarı-Lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç'a özel olarak ilgi gösterirken, izdiham yaşandı. Taraftarlar, Başkan Koç ile fotoğrafl çektirebilmek için sıraya girdi.

ÖĞRENCİLERE SÖZ VERMİŞTİ



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında yaptığı açıklamada öğrencilere beraber maç izleyeceğinin sözünü vermiş ve, "Yönetim kurulu olarak öğrenci tribününde maç izleyeceğiz, buna söz veriyorum" demişti.