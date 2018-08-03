Ali Koç kombineleri iptal etti!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Anadolu GFB grubunun bazı üyeleri ile ilgili önemli yaptırımda bulunduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisini tehdit eden bazı GFB grubu üyelerinin kombinelerini iptal edip paralarını iade etti.

TEHDİT ETTİLER

Habertürk'ün haberine göre; Kanarya'nın Feyenoord ile oynadığı hazırlık maçında başkan Koç'a tehditlerde bulunan bazı Anadolu GFB üyelerinin kombinelerinin iptal, paralarının da iade edildiği öğrenildi.

Koç'un temiz ve küfürsüz tribün yaratma yolundaki tavrından kesinlikle taviz vermeyeceği bildirilirken stadın huzurunu bozanlara asla göz açtırılmayacağı kaydedildi.