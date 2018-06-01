Ali Koç kimdir? Ali Koç'un toplam serveti ne kadar?

Ali Koç kimdir sorusu Fenerbahçe taraftarları tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç'un toplam serveti ne kadar? Detaylar Ajanshaber.com'da.

Fenerbahçe 3 Haziran Pazar günü başkanlık seçimine gidiyor. Fenerbahçe camiası ve taraftarları için heyecan dolu bugüne artık sayılı vakit kaldı. Kulüpte başkanlık yarışında mevcut başkan Aziz Yıldırım ve Ali Koç yarışacak. Futbol severler Ali Koç kimdir sorusunu sıkça sormaya başladı. Sarı lacivertli taraftarlar 3 Haziran'da düzenlenecek başkanlık seçimi öncesi bu soruya yanıt bekliyor. Peki Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç'un toplam serveti ne kadar? Ali Koç ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

ALİ KOÇ KİMDİR?

Ali Koç kimdir sorusu 3 Haziran'da düzenleyecek olay başkanlık seçimi öncesinde merak ediliyor. Ali Koç'un yaşantısı da taraftarlar tarafından araştırılıyor. Camia ve taraftar mevcut başkan Aziz Yıldırım ve Türkiye'nin tanınmış ailelerinden birisine mensup başkan adayı Ali Koç arasında yaşanacak başkanlık mücadelesinden ne sonuç çıkacağını merak ediyor. İşte Ali Koç kimdir sorusunun yanıtı...

Ali Koç, 1967 yılında dünyaya geldi. Rahmi Koç'un en küçük oğlu olan Ali Koç, yükseköğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi’nin ardından Harvard Üniversitesi (ABD) yüksek lisans programıyla sürdürdü. Koç, iş hayatına 1990’da American Express Bank’ta Yönetici Yetiştirme Programı ile başladı. 1997 yılında Koç Holding Stratejik Planlama Grubu bünyesinde Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başladı, 2010 yılına kadar Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı, Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulundu.

30 Ocak 2008’den bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Y. Koç, Şubat 2016’dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir. Ali Koç daha önce Fenerbahçe'de yöneticilik ve 1907 Fenerbahçe Derneği'nde başkanlık yapmıştır.

ALİ KOÇUN TOPLAM SERVETİ NE KADAR?



Ali Koç, Forbes'ın 2017 yılında hazırladığı ''En zengin 100 Türk'' listesinde 50. sırada yer almaktadır. Forbes'ın 2017 yılında hazırladığı bu listede Ali Koç'un serveti 700 milyon dolar olarak gösterilmiştir. 700 milyon dolarlık servetiyle Ali Koç Türkiye'nin en zengin 50. kişisi olarak bilinmektedir.

ALİ BAŞKAN OLMASI DURUMUNDA FENERBAHÇE NE KADAR BAĞIŞ YAPACAK?



Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, göreve gelmesi halinde kulübün kasasına 100 milyon euro koyacak. Türkiye'nin en çok ailesine mensup Ali Koç'un yapacağı bu bağış taraftarları ve Fenerbahçe camiasını sevindirdi.

Kaynak: AjansHaber