Ali Koç iddialı: 29. kez şampiyon olacağız!

Fenerbahçe Dergisi'nde yazı yayımlayan Ali Koç, bu sezon sonunda mutlu sona ulaşarak 29. kez şampiyon olacaklarını ifade etti.

Fenerbahçe camiasının uzun yıllardır dile getirdiği, '1959'dan önceki şampiyonluklar sayılsın' fikrini Ali Koç da gündeme getirdi.

''29. ŞAMPİYONLUĞUMUZA ULAŞACAĞIZ''

Fenerbahçe Dergisi'nin ağustos sayısı için yazdığı yazıda, "Umut ediyorum ki, Lefter Küçükandonyadis sezonunun sonunda da, hep birlikte, omuz omuza, 1924 yılından beri TFF’nin düzenlediği ulusal şampiyonalardaki, 29. Ulusal Şampiyonluğumuza ulaşacağız" ifadelerini kullanan Koç, 3 büyükler arasındaki şampiyonluk tartışmalarına dahil oldu.

Aziz Yıldırım yönetimi 1959'dan önceki ulusal şampiyonlukların sayılması için incelemeler yapıp TFF'ye başvurucaklarını ifade etmişti ancak resmi bir başvuru olmadı. Ali Koç'un bu açıklamasından sonra merak edilen Fenerbahçe cephesinin bu yönde bir çalışma yapıp yapmayacağı.

'1959'DAN ÖNCE ÜLKE GENELİNDE BİR LİG YOKTU'



Türkiye'de 1959 yılından önce çok katılım bir lig bulunmuyordu. İstanbul Ligi, İzmir Ligi, Ankara Ligi gibi yerel ligler vardı. TFF de bu liglerde alınan şampiyonlukların yerel olduğunu ve tüm ülke genelini temsil etmediğini ifade ederek 1. Lig'in kurulduğu 1959 yılından sonra kazanılan şampiyonlukları geçerli sayıyor.

1959'dan sonra başlayan ligde Galatasaray'ın 21, Fenerbahçe'nin 19 ve Beşiktaş'ın ise 15 şampiyonluğu bulunuyor.

1959 ÖNCESİ: F.BAHÇE 9 BEŞİKTAŞ 5 G.SARAY 1



TFF, 1959’dan önce iki ayrı ulusal şampiyona düzenledi. Milli Küme'de Fenerbahçe 6, Beşiktaş 3, Galatasaray 1 şampiyonluk kazandı. Türkiye Futbol Şampiyonası’nda ise Fenerbahçe 3, Beşiktaş 2 kez şampiyonluğa ulaşırken, Galatasaray mutlu sona ulaşamadı.

Yani, 1924 -1959 yılları arasında organize edilen iki ulusal şampiyonada Fenerbahçe’nin 9, Beşiktaş’ın 5, Galatasaray’ın 1 şampiyonluğu bulunuyor. Başvuru kabul edilirse toplamda F.Bahçe'nin 28, G.Saray'ın 21, Beşiktaş'ın ise 20 şampiyonluğu olacak.

Kaynak: Ajanslar