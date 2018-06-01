Ali Koç hakkında bilinmeyenler - Nereli, eşi kim, kaç çocuğu var?

Ali Koç hakkında bilinmeyenler taraftarların ilgisini çekiyor. Ali Koç nereli, eşi kim, kaç çocuğu var soruları da sarı lacivertli taraftarların merak ettiği sorular arasında yer alıyor.

Fenerbahçe camiası büyük bir başkanlık seçimine hazırlanıyor. 3 Haziran tarihinde gerçekleşecek başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ın karşısındaki aday Ali Koç. Ali Koç ismini duyan taraftarlar şimdiden onunla ilgili araştırmaya yapmaya başladı. Ali Koç nereli sorusu taraftarların ilgisini çeken konular arasında yer alıyor. Ali Koç internette yer alan bilgilere göre İstanbul'ludur. Fenerbahçe'nin başkan adayıyla ilgili merak edilen bir diğer soru ise Ali Koç eşi kim sorusu oluyor. Ali Koç'un eşinin Nevbahar Demirağ'dır. Bizlerde bu haberimizde sizler için Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç hakkında bilinmeyenleri derledik.

ALİ KOÇ HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Fenerbahçe camiası ve taraftarları şimdiden Ali Koç ismini sıkça anmaya başladı. Fenerbahçe'nin yeni başkan adayıyla internette birçok araştırma yapılıyor. Bizlerde tüm taraftarlar için Ali Koç hakkında bilinmeyen tüm detayları derledik. İşte Ali Koç hakkında bilinmeyenler...

ALİ KOÇ'UN EŞİ KİM VE KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Ali Koç, ABD. Houston Teksas’taki Rice Üniversitesi’nde ekonomi ve iş idaresi eğitimi almakta iken, yine aynı ülkede eğitim gören Nevbahar Demirağ ile tanışmıştı. Amerika'da üniversite eğitimi alırken yine Amerika'da eğitim gören Nevbahar Demirağ ile tanışan Ali Koç, bir süre sonra 21 Ekim 2005 tarihinde Nevbahar Demirağ ile nikah masasına oturmuştur. Nevbahar Demirağ Koç ile Ali Koç çiftinin evliliklerinden bir yıl sonra 2006'da Sadberk Leyla Koç adında bir kızları, 2008 senesinde ise Kerim Rahmi Koç adında bir oğulları olmuştur.

ALİ KOÇ NERELİ?

1967 İstanbul doğumlu olan Ali Koç, diğer abisi Ömer Koç'un aksine kamuoyunda tanınan bir isimdir. 1985 senesinde Londra Harrow School'dan mezun olan Ali Koç, 1989 senesinde de üniversite diplomasını eline aldı.

İŞTE ALİ KOÇ HAKKINDA BİLİNMEYENLER...

1986 yılının yazında Otosan A.Ş. Ford Motor Company’nin ortaklığı ile otomobil montaj hattında çalıştı. 1987 ve 1988 yazlarında Koç Holding, A.Ş. Otomotiv Grubu’na bağlı olarak otomobil üretimi ve bayii ağı ile çalıştı. Bayii çalışmalarının tekrar yapılanması döneminde üst yönetim ile çalıştı. 1990 yazında J.P. Morgan, New York, NY Stajerlik yaptı.

1990-1991 tarihleri arasında American Express Bank’ta Yönetici Yetiştirme Programı’na dahil olmuş, 1991-1992 yılları arasında Ramerica International Inc.’da Koordinatör, 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası’nda Analist olarak çalışmıştır.

1997 -2000 yılları arası Koç Holding A.Ş. Stratejik Planlama Grubu Başkanlığı’na Bağlı Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak görev yaptı. 2000 yılından itibaren de Koç Topluluğu Bilgi Grubu Yürütme Komitesi Başkanı Koç Holding A.Ş.Yeni İş Geliştirme Koordinatörüdür. 2006 yılından itibaren Koç Holding Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2008 Ocak ayından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Y. Koç, 2009 yılından bu yana Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Ali Y. Koç, 1992 yılında askerlik görevini yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde İki dönem yöneticilik yaptı.

Kaynak: AjansHaber