Ali Koç Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün çok tartışılan borç rakamını ve sarı lacivertli kulübü bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün merak edilen ekonomik yapısıyla ilgili tüm ayrıntılarırı 'Camiaya Sesleniş' programında FB TV'de açıkladı. "Seçim kampanyamızda sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolunun mali açıdan sürdürülemeyeceğini söylemiştik" diyen Koç, "Seçim sürecinde tablonun toz pembe olmadığını, iyi olmadığını bilerek söyledik ama geldiğimizde gördüğümüz tablo beklediğimizden kötü çıktı" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı'nın çarpıcı açıklamalarından satır başları şöyle:

"FUTBOL AŞ'DEKİ HAKİM POZİSYONU TEHLİKEDE"



"Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin sahip olduğu hisse oranı %67,07. Ancak bunun %38.83'lük bölümü bankalara rehin edilmiş durumda. Futbol A.Ş'nin hissesi şu an %36,24. Bankalara temlik edilen borçları ödeyemezsek Fenerbahçe Spor Kulübü, hakim ortak pozisyonunu kaybedecek. Hukuki olarak toplam 88 tane davamız var. Bu 88 davanın da tutarı aşağı yukarı 64 milyon TL. Buradaki ana sorun, ödeme, ödememe ve ayrılış şekilleriyle ilgili açılan davalar. Umarım bu davalar lehimize sonuçlanır ve bir de bu yükü taşımayız."

"KOMBİNE GELİRİMİZ 102 MİLYON TL OLDU"



"Sermaye artışı için kulübe 50 milyon dolar hibe ettik. Küçük ortakların da katılmasıyla 353 milyon TL'lik bir kaynak sağlamış olacağız. Ancak bu sadece biraz nefes almamızı sağlayacak. Bankalardan 50'şer milyon dolarlık daha uygun iki kredi için neredeyse anlaştık. 20 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmalarımız da hazır. Taraflarımız da üstüne düşeni yapıyor. Satılabilir 40 bin kombinemizden 38 bin 716'sını sattık. Geçen yıl kombine gelirimiz 46.8 milyondu. Bu yıl ise 102.3 milyon TL gelir elde ettik."

"SADECE FAİZE YILDA 450 MİLYON TL ÖDÜYORUZ"

"2021'e kadar tribün gelirlerimizin 180 milyon TL'si bir finans kuruluşuna temlik edilmiş. TFF yayın gelirlerleri de 2023 yılına kadar temlik edilmiş. 1.36 milyar TL'lik gelir elde edene kadar, bu temlik altındaki kalemlerden gelecek gelirleri biz göremeyeceğiz. Gayrimenkuller üzerinde de 1.4 milyar TL'lik ipotek var. Finansal kurumlara toplam borcumuz 1 milyar 770 milyon TL. Bu borcun sadece yıllık finansman maliyeti 450 milyon TL. Bu, her sene ödememiz gereken faiz gideri"

Kaynak: Ajanslar