Ali Koç Fenerbahçe'nin gerçek borcunu açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün toplam borcunu açıkladı. Koç borcun 31 Mayıs 2018 itibarıyla 621 milyon euro (3.2 milyar TL) olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de yayınlanan 'Camiaya Sesleniş' programında kulübün içerisinde bulunduğu mali durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

621 MİLYON EURO BORÇ

Ali Koç, göreve geldiklerinde kulübün banka hesabında harcayacak nakit paranın bulunmadığını dile getirdi.

Aziz Yıldırım yönetiminin 400 milyon euro olarak açıkladığını borcun 621 milyon euro olduğunu belirten Koç, son durumu aktardı.

''BU KADAR KÖTÜ BİR DURUM BEKLEMİYORDUK''



Ali Koç'un açıklaması şu şekilde:

"Kampanya süresince söylediklerimizden yapabildiklerimiz var, yapmak isteyip de bazı nedenlerden dolayı yapamadıklarımız var. Sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolunun mali açıdan sürdürülemeyeceğini, mali anlamda Avrupa ile yarışamayacağımızı söylemiştik. Toz pembe olduğunu, iyi olmadığını bilerek söyledik. Geldiğimizde gördüğümüz tablo olumsuz anlamda beklediğimizden daha fazla kötü çıktı.

Bugün anlatacaklarımız Fenerbahçe camiasının bilmesi gereken bir şey. Hiç bir banka hesabımızda, bir kuruş harcayacak naktimizin olmadığını gördük. İhtarlar ve hacizler gelmeye başladı. Geri dönük aylardır ödemelerin yapılmadığını, banka ve factoring şirketleri kapımıza geldiler. Toz pembe beklemiyorduk ama bu kadar kötü durum beklemiyorduk."

2.2 MİLYAR TL 1 YIL İÇİNDE ÖDENMEK ZORUNDA

"Borcumuzun 400 milyon Euro olduğu söyleniyordu. 31 Mayıs 2018 itibariyle bizim borcumuz 621 milyon Euro (3.2 milyar TL)! 3.2 milyar TL'lik borcun, 2.2 milyar TL'si kısa vadede yani 1 yıl içerisinde ödenmek zorunda!"

"Bu rakamların bir kısmı Futbol AŞ tarafından geçti, dernek tarafından geçmedi. İnşallah dernek tarafından da geçmişti. Umarım olumlu geçmiştir. Bizden önceki yönetim 400 milyon eurolaruk borcu olduğu söyleniyordu. 2.2 milyar TL'lik 1 yılda ödenmesi gereken borcun 820 milyon TL'lik kısmı Haziran ve Eylül ayları arasında ödenmesi gerekiyordu. 800 milyonun 270 milyonu biz gelir gelmez Haziran ayında ödenmesi gereken borçlardı. Ürkütücü değil mi?"

Kaynak: Ajanslar