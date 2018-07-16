Ali Koç Barcelonalı golcü yıldız için bizzat devreye girdi!

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de, başkan Ali Koç, Barcelonalı oyuncunun transferi için bizzat devreye girecek.

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek amacıyla düğmeye bastı. Sarı lacivertliler bu doğrultuda İspanyol devi Barcelona'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

ALİ KOÇ DEVREYE GİRECEK

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, İspanya Birinci Futbol Ligi ekibi Barcelona'nın 24 yaşındaki İspanyol oyuncusu Paco Alcacer'i renklerine bağlamak için girişimlere başladı. Haberde ilk olarak sportif direktör Damien Comolli'nin oyuncuyu ikna etmek için temaslarını kuracağı, oyuncunun "evet" demesi halindeyse başkan Ali Koç'un devreye gireceği belirtildi.

30 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Başkan Koç, oyuncunun tavrına göre transferi gerçekleştirmek amacıyla Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ile kurduğu yakın ilişkileri devreye sokacak.Barcelona'nın 2016 yılında Valencia'dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 23 resmi maçta forma giydive bu maçlarda 7 gol atıp 4 de asist yaptı.

Kaynak: Ajanslar