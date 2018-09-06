Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın 3 projesini askıya aldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un talimatıyla bu sezon yatırımlar durduruldu. Üniversite projesi donduruldu. Fenerbahçe Tatil Evleri projesi askıya alındı, 1 milyon üye projesinde de çalışmalar beklenmeye alındı.

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, bir yandan da kulübü ekonomik olarak bir düzlüğe çıkarmanın planlarını yapıyor.

Bu konu ile ilgili titiz bir çalışma yapan Sarı-Lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç'un, önemli kararları uygulamaya koyduğu öğrenildi. Koç'un talimatıyla eski başkan Aziz Yıldırım'ın çok önem verdiği 3 proje askıya alındı. Fenerbahçe Üniversitesi projesi donduruldu. F.Bahçe Tatil Evleri projesi askıya alındı, 1 milyon üye projesinde de çalışmalar ertelendi.

DERİN ANALİZLE ARAŞTIRIYORUZ

Koç, Üniversite projesi için "Üniversite kurmaya çalışmak müthiş bir cesaret. Tebrik etmek lazım. Üniversite işinin ne kadar zor olduğunu bizler iyi biliyoruz. Konuyu gerçekçi bulmadığımız için ötelemiş durumdayız" açıklanmasın da bulunmuştu. Ali Koç, 1 milyon üye projesi ile ilgili de "Bu konuyu çok derin analizle araştırıyoruz. Fayda-maliyet araştırması da yapıyoruz. Bu kadar reklam var neden olmadı diye sorduğumda, 'Burada taahhüt edilenleri yerine getiremeyiz' ifadelerini kullanmıştı.

AÇIKLAMALAR 11 EYLÜL'DE

Başkan Koç, Aziz Yıldırım döneminde yapılan gayrimenkul yatırımları ile ilgili ise "Her zaman dediğim gibi biz spor kulübüyüz, gayrimenkul şirketi değiliz. Gayrimenkulleri borçla alacaksak, almamamız gerekir" ifadelerini kullanmıştı. Koç, muhasebe kayıtlarına göre F.Bahçe'nin borcunun 621 milyon euro olduğunu açıklamıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 11 Eylül Salı günü saat 21:00'de FB TV'den bir kez daha camiaya seslenecek. Ali Koç'un 3 aylık çalışmaları ile ilgili bilgiler vermesi bekleniyor.