ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ALES sonuçları

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. 2018 ALES sonuçları ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sınav sonuçları sınava giren adaylar tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı. ÖSYM döküman sayfasında ALES'in sorularını ve cevaplarını 8 Mayıs'ta yayınlamıştı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 100 sorudan sadece 10 soruyu yayınladı. Sınava giren adaylar ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını merak ediyor. ÖSYM'nin organize ettiği sınavda 100 soru sorulmuş ve adaylara soruları cevaplaması için 150 dakika verilmişti. 2018 ALES sonuçları ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sınava giren adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM sınav sorularından 10 tanesini yayınladı. Bu soruların içeriğinde 5 sayısal sorusu ve 5 sözel sorusu yer alıyordu. ALES İlkbahar dönemi sınav sonuçları ÖSYM'nin sitesinde yer alan bilgiye göre 7 Haziran 2018 tarihinde açıklanacak.

DÖKÜMAN SAYFASINDA SORULAR YAYINLANDI



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) ilkbahar dönemi soruları ve cevapları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 8 Mayıs 2018 tarihinde, döküman sayfasında yayımlandı. Sınavda 100 soru sorulurken, sınav süresi önceden 150 dakika olarak açıklandı. Sınav kitapçığında ÖSYM, dört yanlış bir doğrunun götürdüğü uygulamasını hatırlattı.

2018 ALES SONUÇLARI

ALES İlkbahar dönemi sınav sonuçları, ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan tarihe göre 7 Haziran 2018 tarihinde açıklanacak. Sınava dair veriler (sınava kaç kişinin katıldığı, sınavı geçersiz olan kişi sayısı, standart sapma puanı) sonuçların açıklandığı tarihte kurumun ana sayfasında yayınlanacak.

YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE ALES KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

7 Haziran 2018 tarihinde sonuçların açıklanacağı tarih baz alınarak sınav yönetmeliğine göre geçerli olacak süre sayısı 5 yıl: 7 Haziran 2023 yılına kadar sınava girenler aldıkları puanı kullanabilme hakkına sahip olacak.

2018 ALES SONBAHAR DÖNEMİ SINAVI NE ZAMAN?

2018’in son ALES sınavı 18 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. Sınav başvuruları 19 Eylül 2018 tarihinde başlıyor, 27 Eylül 2018 tarihinde sona eriyor. Geç başvuru tarihi ise 10 Ekim 2018 olarak açıklandı.

ÖSYM ALES SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonbahar Dönemi (ALES 2017) sonuçlarını adaylar ÖSYM'nin (https://sonuc.osym.gov.tr) internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Kaynak: AjansHaber