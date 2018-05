ALES saat kaçta yapılacak? (2018) - ÖSYM saat uyarısı yaptı!

ALES için bekleyiş sona eriyor. ALES sınav yerleri ve ALES sınav giriş belgeleri öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarın yani 6 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan ALES saat kaçta başlayacak? İşte ALES sınav yerleri ve detayları...

Akademik hayat planlayanlar için büyük önem taşıyan ALES yarın sabah gerçekleştirilecek. Yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. ALES sınav giriş belgesini son güne bırakan adaylar, bugün ALES giriş belgesini çıkarmak için internet üzerinde ALES giriş belgesi aramaları yapıyor. ALES sınav giriş belgesini aşağıdaki link üzerinden yazdırabilirsiniz.

ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM, resmi internet sayfası ve Twitter hesabı üzerinden ALES ‘e girecek adaylara saat uyarısında bulundu. Buna göre adaylar saat 10.00’dan sınav binalarına alınmayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Mayıs'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilk kez 81 ilde yapılacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2.5 saat) olacak.

SORU SAYISI VE SÜRE AZALDI

Yeni sistem ALES’te soru sayısı azaltılarak, soru başına düşen süre artırıldı, bununla birlikte toplam sınav süreside kısaltılmış oldu. Sınav, 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat) oluşmakta iken, yeni düzenleme ile 50’şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı testten meydana gelecek. Toplamda 100 sorudan oluşan sınavın süresi 150 dakika (2.5 saat) olarak belirlendi. Bu düzenlemenin sınav stresinin azaltılmasına da katkı sağlayacağı bekleniyor.

Eşit ağırlıklandırılmayan ALES eşit ağırlık puanı, eşit ağırlıklı hale getirildi. ALES Sayısal ve ALES Sözel puanının hesaplanmasına yönelik ağırlıklar değiştirilmemekle birlikte ALES Eşit Ağırlık puanının hesaplanmasında Sayısal Testinin yüzde 50, Sözel Testinin de yüzde 50 etkili olmasına karar verildi. ALES sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldan beş yıla çıkartıldı.



YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni YÖK olarak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı'nda (ALES) yapmış olduğumuz yeni düzenlemeyle ALES’in kapsamında uluslararası benzer sınavlarla olabildiğince bir ortaklık sağlamış olup, bilgiden çok adayların sayısal ve sözel alanlara ilişkin mevcut bilgilerini kullanarak üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesi ve belirlenmesini hedefledik.

Adayların aleyhine olan süre, soru sayısı, kapsam ve puanların hesaplaması, sınavın geçerlilik süresi gibi konularda iyileştirmeler yaptık. ALES’in yeniden düzenlenmesi öncesinde uluslararası benzer sınavları inceleyerek, ilgili paydaşların ve alan uzmanlarının görüşlerini aldık. Konuya ilişkin oluşturduğumuz komisyon çeşitli alternatifleri değerlendirmiş ve neticesinde bu düzenlemeyi yapılmıştır. Önümüzdeki 2017 Ekim ayında yapılacak ALES’te yapılan yeni düzenlemeler uygulanmaya başlanacaktır” ifadelerine yer verdi.

SINAVDA YANINIZA ALMANIZ GEREKEN BELGELER



Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı olmadan sınava girişler yapılmayacak. Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı olması gerekmektedir.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AİS, kelime anlamı olarak Aday İşlemleri Sistemi olarak tanımlanmaktadır. ÖSYM tarafından geliştirilen uygulama ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda adaylara hizmet vermektedir. AİS ile adaylar; sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri ile ilgili bilgileri bu sitem üzerinden sorgulama yaparak öğrenmektedirler . AİS anlam olarak; Üniversiteye veya diğer sınavlara katılacak olan adayların ÖSYM’ye yapacakları her türlü sınav giriş yerleri, bireysel sınav başvurusu, sınav giriş belgesi ve sınav sonuçlarını öğrenme, tercih işlemleri ile kayıt bilgilerini görüntüleme ve takip İşlemleri gibi günün her hangi saatinde, internet bağlantısının olduğu her yerden T.C. Kimlik / Y.U. Numarası ve adayın kendi belirlediği şifre bilgileri ile Aday İşlemleri Sistemine giriş yaparak yararlandıkları sistem olarak açıklanmaktadır.