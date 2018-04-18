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Aldatılan eşlerin akla hayale gelmeyen intikamları

Aldatılan eşlerin akla hayale gelmeyen intikamları

Aldatılan eşlerin içindeki oldukları ruh hali onlara akla hayale gelmeyecek şeyler yaptırabiliyor. İntikam almanın binbir türlü yöntemini üretebiliyorlar. İşte size bir kaç çarpıcı örnek: Çin’de evli bir kadın kocası tarafından aldatıldığını öğrenince adeta çılgına döndü
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Yaşam 18 Nisan 2018 - 11:20

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