Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ta yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak, ligin sonuna kadar şampiyonluk yarışında olduklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Ligin sonuna kadar bu yarışta varız. Geçen haftadan sonra bugün iyi futbol oynadık, taraftar muhteşemdi. Takıma sonuna kadar destek çıktı, takım da karşılığını vererek 3 puanı aldı. Önümüzdeki haftalarda rakiplerimizin puan kaybı şart." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş ile 1 yıl daha sözleşmelerinin olduğunu sözlerine ekleyen Albayrak, "Kurumlarda imzaların devamı esastır. Alınan skorlara göre karar vermemek lazım. Gazetelerde fal bakar gibi sürekli hocayı yolluyorlar, başka hocalar geliyor. Bunlar hoş değil. Hocamızla 1 sene daha sözleşmemiz var. Hocamız da işinin başında, devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Metin Albayrak, "Yeni bir sözleşme gündeme gelebilir mi" sorusuna ise "Sezon sonu bakarız." şeklinde cevap verdi.