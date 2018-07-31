Alanyaspor'dan flaş karar: Galatasaray'ın teklifini reddetti!

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, Galatasaray'ın Emre Akbaba için yaptığı teklifi komik bulduğunu söyledi. Alanya temsilcisi 5 milyon euro istiyor.

Emre Akbaba için Alanyaspor’un 5 milyon euroluk ısrarı Galatasaray yönetimine geri adım attırdı. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim’in çok beğendiği orta saha oyuncusunun transferini şimdilik beklemeye aldı.

KIZDIRAN SÖZLER



Futbolcu takasına yanaşmayıp 5 milyon euro bonservis bedelinde ısrarcı olan Alanyaspor’un bu tavrı Galatasaray’ın görüşmeleri dondurmasına yol açtı.

Takas önerisini reddeden Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun, “Galatasaray’ın teklifi çok komikti. Geçen sezon Başakşehir'le 5 milyon euroya anlaştık ama Emre gitmek istemedi. Şimdi bu rakamın yarısını nasıl kabul edelim. Emre'ye yurt dışından da talipler var. 5 kulüp ilgileniyor. Başakşehir'le yeniden görüşmemiz gündemde"” şeklindeki sözleri de sarı-kırmızılıların bu kararında önemli rol oynadı.

SÖZLEŞMESİ 1 YILLIK



Bu arada Galatasaray formasını giymek istediğini söyleyen Emre Akbaba’nın Alanyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2019’da bitiyor.

Milli futbolcu bu durumda 2018 Ocak ayında istediği kulüple görüşüp sözleşme imzalayabilecek.