Alanyaspor Galatasaray maç golleri, geniş özet, maç özeti izle

Alanyaspor Galatasaray maçı ile ligde 30.hafta heyecanı devam ederken, iki takım kıyasıya yarışarak maçı tamamladı. Alanyaspor Galatasaray maç golleri, geniş özet, maç özeti sizlerle.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor ile 4. kez karşılaştı. Geride kalan 3 maçı da sarı-kırmızılılar kazandı. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan 29 haftada sarı-kırmızılılar, 19 galibiyet, 7 mağlubiyet alırken, 3 maçı da berabere bitti. Aslan topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Turuncu-yeşilliler ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda 32 puanla 14. sırada yer alıyor.

Maç öncesi Galatasaray büyük şok yaşadı

Stada gitmek için yola çıkan oyuncular, taraftarlar ve medya mensupları havaalanında mahsur kaldı.Türk Hava Yolları'nın Alanya - Gazipaşa seferi olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildi.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI EKSİKLERİ

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Maicon Roque ile sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, karşılaşmada forma giyemedi. Sarı-kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev alamayacak.

Kaynak: AjansHaber