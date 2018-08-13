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13 Ağustos 2018 16:07 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2018 16:10

Alacak-verecek meselesi kanlı bitti

İstanbul Kadıköy'de alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kadın silahla vurularak öldürüldü.

Alacak-verecek meselesi kanlı bitti

Kadıköy'de alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kadın silahla vurularak öldürüldü. Fener Kalamış Caddesi üzerindeki iş yerinde meydana gelen olayda O.A. isimli kişi ile M.O. adlı kadın arasında alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine O.A, silahını çekerek M.O'ya ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, yaralı M.O'yu silahla vurulmuş halde buldu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı M.O, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli O.A. ise Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Alacak-verecekKanlı bittiKadıköy


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