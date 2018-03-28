Alabalık yumurtaları markalanıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce uygulanan "Alabalık Yetiştiriciliğinde Damızlık Stok Yönetimi ve Yumurta-Larva Kalitesi Ar-Ge Projesi" kapsamında alabalık yumurtalarının markalanması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce uygulanan "Alabalık Yetiştiriciliğinde Damızlık Stok Yönetimi ve Yumurta-Larva Kalitesi Ar-Ge Projesi" kapsamında, alabalık yumurtalarının markalanması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, yaptığı açıklamada, orman içi sularda tabii ve endemik alabalık türlerin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ilkesi çerçevesinde üretim ve tabiata salım çalışmalarının, "Doğal Alabalık Üretilmesi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde devam ettiğini söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla ülke genelinde uygulanan proje kapsamında 2014 yılında markalama ve izleme çalışması başlatıldığını anımsatan Taş, bu çalışmalarda geçen yıl farklı bir aşamaya gelindiğini ifade etti.

Taş, markalama ve izleme çalışmasının bir üst basamağının, "Alabalık Yetiştiriciliğinde Damızlık Stok Yönetimi ve Yumurta-Larva Kalitesi Ar-Ge Projesi" olduğuna işaret ederek, "Trabzon'daki Altındere Tabii Alabalık Üretim İstasyonu'nda mevcut damızlık balıkların bireysel olarak markalanması ve çiftleştirilen bireylerin tek tek belirlenmesi, akrabalık üretimi ve dolayısıyla genetik sürüklenme ihtimalinin ortadan kaldırılması maksadıyla yeni bir bilimsel çalışma başlatıldı." dedi.

Projenin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesinin iş birliğinde yürütüldüğüne dikkati çeken Taş, şunları kaydetti:

"24 ay sürecek proje tamamlandığında her anaç balıktan üretilen yumurtaların hangi tarihte, hangi dolapta kuluçkalandığı, hangi havuzda büyüdüğü gibi bilgiler elde edilebilecek. Ayrıca büyüme ve gelişiminin nasıl olduğu, sağlık bilgisinin ne olduğu ve hangi tarihte akarsulara salındığı ve salındığı yerin koordinatları bilgisine de ulaşılabilecek. Proje, taşıdığı ekolojik turizm ve olta balıkçılığı potansiyeli yüksek olan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'nin kolları, Ayder Yaylası ve Çat Vadisi'nde uygulanıyor. Bu alanlar tabii alabalık yavrusu ile uzun süredir destekleniyor."

Taş, proje kapsamında elde edilecek yavruların da aynı bölgelere salınacağını belirterek, "Balıklandırma faaliyetlerinin bilimsel zeminde sürdürülebilir olmasını sağlamak, böylece olta balıkçılığının artarak orman köylüsünün kalkınmasının hedeflendiği projede, ilerleyen aşama olarak markalama-izleme çalışmasının bir sonraki evresine geçilerek her bir damızlığa ait yavruların bireysel izleme çalışmalarına hazırlık yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA