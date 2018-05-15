Alaattin Çakıcı'ya af çıkacak mı? Alaattin Çakıcı dışarı çıkacak mı?

Alaattin Çakıcı'ya af çıkacak mı ve Alaattin Çakıcı dışarı çıkacak mı af açıklamalarından sonra merak ediliyor. Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Yakın zamanda gündeme gelen genel af konusu akıllara 90'lı yılların kabadayısı Alaattin Çakıcı'ya af çıkacak mı sorusunu getirdi. Bugüne kadar birçok film ve kitaba konu olan Alaattin Çakıcı bazı kesimler tarafından kabadayı, bazı kesimler tarafından sıradan bir mafya babası, bazı kesimler tarafından da devlet görevlisi olarak görülüyor. Alaattin Çakıcı 41 kişi ölümünden arandığından Fransa'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Hala cezaevinde olan Alaattin Çakıcı ile ile ilgili Devlet Bahçeli'den flaş bir açıklama geldi. Peki Alaattin Çakıcı dışarı çıkacak mı? Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ALAATTİN ÇAKICI'YA AF ÇIKACAK MI?

90'lı yıllara damga vuran isimlerden birisi olan Alaattin Çakıcı ile ilgili sorulan soruların başında Alaattin Çakıcı'ya af çıkacak mı sorusu geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı konusuna Twitter'da değindi. Bahçeli, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a atıfta bulunarak "PKK'nın siyasi acentesi de cezaevindeki şahsı Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?" ifadesini kaydetti.

ALAATTİN ÇAKICI DIŞARI ÇIKACAK MI?

Alaattin Çakıcı dışarı çıkacak mı sorusu henüz yanıt bulmadı. Gelişmeleri sizlere duyuracağız.

DEVLET BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI

Bahçeli resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"PKK'nın siyasi acentesi de cezaevindeki şahsı Cumhurbaşkanı adayı gösterdi."

"Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?

"Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir?"

Kaynak: AjansHaber