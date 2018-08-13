Alaattin Çakıcı Ankara'ya nakledildi

Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Alaattin Çakıcı, bu sabah Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi göre organize suç örgütü hükümlüsü Alaattin Çakıcı, bu sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

'SÜRESİZ SAĞLIK RAPORU'

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nce 22 Haziran günü hazırlanan ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 'süresiz sağlık kurulu' raporunda, Çakıcı'nın değişik türde 16 hastalığının bulunduğu, bu hastalıklardan 6'sının ölümcül düzeyde olduğu kaydedilmişti.

Söz konusu rapor Türk Tabipler Birliği (TT) tarafından incelenmiş, 'belge'nin içerik ve şekil olarak tıbbi rapor olmaktan çok uzak olduğu belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'nın konuyu aydınlığa kavuşturması istenmişti.

Kaynak: Ajanslar