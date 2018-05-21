Akşener'in danışmanı FETÖ'den tutuklandı!
Akşener'in danışmanlarından Kerim Çoraklık terör örgütü propagandası yapmak suçlaması kapsamında sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Meral Akşener'in danışmanı Kerim Çoraklık geçtiğimiz günlerde FETÖ lehine bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Çoraklık sabah saatlerinde İstanbul Adliyesine sevk edildi soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesine başvurulan şüpheli terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakim Cevdet Özcan tarafından sorgusu yapılan Çoraklık atılı suç kapsamından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Siyaset21 Mayıs 2018 18:51Cumhurbaşkanı adayı olup tahliyesini isteyen Demirtaş için karar çıktı!Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın, cumhurbaşkanı adayı olduğu gerekçesiyle yaptığı tahliye talebi, yargılandığı mahkeme tarafından reddedildi.
Kaynak: Ajanslar