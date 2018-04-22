Akşener'den CHP açıklaması
Meral Akşener, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun tavrı her türlü takdirin üzerindedir" dedi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP-İyi Parti işbirliğine ilişkin açıklama yaptı. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 milletvekilini İyi Parti'ye göndermesine ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun tavrı her türlü takdirin üzerindedir" ifadelerini kullandı.
Meral Akşener, "Ortak tuzak kurdular, boşa çıkarıldı" dedi. Akşener'in açıklaması, CHP Basın Sözcüsü Bülent Tezcan'ın önderliğindeki ekibin İyi Parti'ye yaptığı ziyaretin ardından geldi.
Kaynak: Ajanslar