Akşener'den 'Abdullah Gül' çıkışı: "Bana Gül için çekil derlerse...

Meral Akşener, "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir gazeteciyle yaptığı telefon görüşmesinde açıklamalarda bulundu.

Meral Akşener, partisinin 20 milletvekili sayısına ulaşmasına rağmen imza toplamaya başladığını ve 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyledi.

Küçükkaya, Akşener'in "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak” dediğini aktardı.

Kaynak: ajanslar