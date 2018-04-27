Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında kriz

Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasından kriz çıktı.

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanırken, muhalef partileri arasında ittifak görüşmeleri hızlandı.

Siyaset koridorlarını hareketlendiren görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

"ADAYLIKTAN ÇEKİL"

Meral Akşener'in seçimlere girebilmesi için 15 milletvekilini istifa ettiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bunun karşılığında Akşener'den adaylıktan geri çekilmesini istedi.

KILIÇDAROĞLU'NA ŞOK

Akşener ise CHP Lideri'ne beklemediği bir cevap verdi..

VEKİLLE DEĞİL İMZAYLA ADAY

Adaylık için milletvekillerine ihtiyaç duymadığını ifade eden Akşener, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığına aday olacağını, bu konuda kimse için geri adım atmayacağını söyledi.

Kaynak: ajanslar