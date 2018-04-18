Akşener adaylığını açıkladı

Meral Akşener, "Cumhurbaşkanı adayıyım. 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağım" dedi.

İstanbul'da açıklamalarda bulunan Akşener, şunları söyledi:

''Küçük ortağın söylediği, büyük ortağın danışıklı dövüş şeklinde bu teklifi kabul ettiği bir sistemle karşı karşıyayız. Şimdi en çok merak edilen soruyu cevaplandırarak başlamak istiyorum.

Bir, İYİ Parti seçime girecek. Bu konuda herkesi ayağını denk almaya davet ediyorum.

İkincisi, İYİ Parti seçime yönelik en hazırlıklı partidir. Teşkilatlarımız zinde, inançlı, iddialı, yorgunlukları yok. Nitekim 1 Nisan'da yaptığımız birinci olağanüstü kurultayımızda ortaya çıkan tablo, iktidar partisinin en büyük alternatifinin İYİ Parti olduğunu ortaya çıkardı ve abiler korktu.

Ben bu abilerin korktuğunu biliyordum da bu kadar korktuklarını gerçekten düşünmemiştim.

Sayın küçük ortak bilmez belki ama sayın Erdoğan bilir. Abiler ikiledi, şimdi bu seçimin bizim açımızdan herhangi bir problemi yok. İYİ Parti bir an evvel bu seçimin olmasını hep arzu etti.

Hatırlarsanız 15 Temmuz'da seçim yaparlar demiştim, abileri tanıdığım için haklı çıktım. An itibariyle seçim çalışmalarına başlıyoruz.



100 BİN İMZA CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAĞIM

Biz 16 Nisan'a çalıştık, partimizi kurarken çalıştık. 16 Nisan'da 37 ile gitmişiz, yarın itibariyle benim gittiğim il sayısı 54 il olacak. Ben cumhurbaşkanı adayıyım, arkadaşlarımın talebiyle. 100 bin imza ile aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar siyaset simsarlarına şunu söylemek istiyorum. Korkunun ecele faydası yok. Ve Cumhurbaşkanlığını ve iktidar olmayı Allah'ın izniyle 24 Haziran'da İYİ Parti ve kadroları başaracak.

Sayın Erdoğan ikrar etti. Hani uçacaktı, kaçacaktı ve aşacaktı ya Türkiye... Bunun öyle olmadığını, ekonominin büyük bir yıkım içinde olduğunu, daha sonraki fasılda bunun karşılanamayacak şekilde derinleştiğini ve bir an evvel seçime giderek anlaşılıyor ki paçayı kurtarmaya çalışıyorlar. Ama buradan ilan ediyorum paçayı sudan kurtaramayacaklar.

Türkiye'nin gerim gerim gerilmekten bıktığını biliyorum. Aziz Türk milletinin bıktığını, artık kusma haline geldiğini biliyorum bu aşırı gerginlikten.

Biz birinci kongremizi 10 Aralık'ta tamamladık. 68 il ve ilçe teşkilatımız buna bağlı olarak kuruldu. Ve o günden itibaren saydığınızda 10 Haziran itibariyle seçime girmeye hazırdır.

Herkes ayağını denk alsın. İYİ Parti seçime girecek ve alacak. Abilerin de bu kadar korktuğunu görmüş olduk. Onlar adına gerçekten üzüldüm. Hayırlı olsun seçim milletimize.''

Kaynak: ajanslar