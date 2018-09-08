Aksaray'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ankara’dan Aksaray istikametinde seyreden yolcu otobüsü şarampole devrildi. Bu kazada çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Ankara-Aksaray Karayolu'nun 20'nci kilometresindeki Ortaköy yol kavşağında meydana geldi.

OTOBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

İddiaya göre, Ankara'dan Aksaray istikametine gitmekte olan Mahmut Tuşkul (30) idaresindeki Seç Truizm'e ait 27 PB 712 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk incelemelerde 6 yolcunun hayatını kaybettiğini tespit etti. 44 yaralı ise ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTALARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralılardan birinin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

44 yolcunun hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Ajanslar