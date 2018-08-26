Akrabalar arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti!

Şanlıurfa'da, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı çıktı. Bu sebeple çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 2'si kadın 4 kişi hayatını kaybetti.

Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da katılımıyla kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre Şıhmüslüm Şahin (62), Şiho Şahin (65), Narin Şahin (25) ve Emine Şahin (60) yaşamını yitirdi, bazı kişiler ise yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Kaynak: Ajanslar