AKPM de 24 Haziran için Türkiye'ye geliyor!

Terör destekçisi AGİT'in ardından Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi de (AKPM) 24 Haziran seçimlerini takip etmek için gözlemci göndereceğini açıkladı.

AKPM, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimler öncesinde Türkiye'ye 7 gözlemci gönderileceğini duyurdu.

Açıklamada, Türkiye'ye 29-30 Mayıs tarihlerinde gelecek olan AKPM üyelerinin seçim yarışını ve seçim hazırlıklarını değerlendireceği belirtildi.

TEMSİLCİLERLE BİR ARAYA GELECEKLER

Açıklamaya göre AKPM üyeleri, TBMM ve seçime katılacak partilerin temsilcilerinin yanı sıra medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile de bir araya gelecek.

TERÖR SEVİCİ AGİT

Avrupa Ekonomik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) da geçen hafta Türkiye'deki seçimlere gözlemci göndereceğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz yılki anayasa değişikliği referandumunu izleyen AGİT , oylamanın "eşit olmayan koşullarda" yapıldığı eleştirisinde bulunmuştu.



Bununla birlikte AGİTAK Parti hükümeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tarafsız bir tavır sergilememesiyle ve teröre ve teröristlere olan yakınlığı ile de tanınıyor.

TARAFSIZ AGİT..

Kaynak: Ajanslar