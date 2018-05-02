"Şırnak havaalanı açık kalsın" emrini vermiş!

"Albay Erhan Baltacıoğlu (Akıncı Üssü davası sanığı) Şırnak'ta bulunan Şerafettin Elçi havaalanına terörle mücadele kapsamında üç nakliye uçağının inmesinin planlandığını ve havaalanının o gece saat 00.30 ila 08.30 arasında açık tutulmasını emrini verdi"

Şırnak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral tutuksuz sanık Abdullah Baysar'ın da yer aldığı 20'si tutuklu 427 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesindeki 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik mahkeme salonunda görülen duruşmaya, tutuklu 18 sanık ile aralarında Baysar'ın da olduğu bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlenen eski üsteğmen M.Ö, 15 Temmuz tarihinde Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Hava Ulaştırma Harekat Merkezinde görev yaptığını ve o gece nöbetçi olduğunu söyledi.

Saat 20.30 sıralarında dönemin harekat komutanı Albay Erhan Baltacıoğlu'nun (Akıncı Üssü davası sanığı) kendisini aradığını belirten M.Ö. şöyle devam etti:

''Albay Erhan Baltacıoğlu Şırnak'ta bulunan Şerafettin Elçi havaalanına terörle mücadele kapsamında üç tane nakliye uçağının inmesinin planlandığını ve havaalanının o gece saat 00.30 ila 08.30 arasında açık tutulmasını emrini verdi. Ben de bu emri görevim gereği Şerafettin Elçi havaalanına faksla ilettim. Saat 23.00 sıralarında Erhan Baltacıoğlu yanıma gelerek terörle mücadele kapsamında bir harekat olacağını söyledi. Bütün pilotları çağırdı. O sırada Cumhurbaşkanımız televizyonda halkı sokaklara davet etmişti. Komutan, bize o gece ki faaliyetimizin terörle mücadele kapsamında olduğunu söyledi."

Pilot B.Y'nin de nakliye uçağıyla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na gideceğini aktaran tanık M.Ö, "Telsizden pilot B.Y'nin Şırnak havaalanının kapalı olduğu yönünde anons yaptığını duydum. Bunun üzerine birlik komutanı uçağın Şırnak hava sahasında beklemede kalmasını söyledi." ifadesini kullandı.

"Şırnak için üç nakliye uçağı görevlendirilmiş"

Duruşmada SEGBİS üzerinden tanık olarak dinlenen Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı 221. Filo'da görevli eski pilot yüzbaşı İ.H.Ö, 14 Temmuz günü, 15 Temmuz akşamında görev olabileceği ve hazır olmaları yönünde birlik komutanından emir geldiğini aktardı.

Birlik komutanı tarafından Şırnak havaalanının kapalı olması sonucu İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gitmek için görevlendirildiğini anlatan İ.H.Ö. "Ben birlikten en son havalandım. Görev verilen yere gitmemek için Nevşehir hava sahası üzerinde beklemeye başladım. Daha sonra talimat doğrultusunda Malatya'ya indim. O gece Şırnak havaalanına inmesi için üç nakliye uçağı görevlendirilmişti." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.

Kaynak: AA