Akın Öztürk'e 252 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Çatı davasında, Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri hakkında, 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığının işgal edilmesiyle ilgili davada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Savcı 12 şüpheli hakkında beraat kararı talep etti. Ancak darbenin bir numaralı askeri kanat sorumlusu olduğu iddia edilen Hava Kuvvetleri eski Komutanı, YAŞ üyesi Akın Öztürk hakkında darbe, cumhurbaşkanına suikast ve adam öldürme suçlarından 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Çatı davada, ağırlaştırılmış müebbet istenen sanıklar arasında Mehmet Dişli, İlhan Talu, Ahmet Bican Kırker, Ali Yazıcı, Hakan Evrim de bulunuyor.

Kaynak: ajanslar