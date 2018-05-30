Akıllı telefonlara ne zaman zam geliyor? Telefon zamları 2018

Akıllı telefonlara ne zaman zam geliyor sorusu vatandaşların dikkatini çekiyor. Telefon zamları 2018 ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Dövizdeki artışla beraber telefon fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği de gündeme gelmeye başladı. Kur zammı dövizin artmasıyla teknoloji sektörü tarafından da gündeme geldi. Vatandaşlar akıllı telefonlara ne zaman geliyor sorusunun yanıtını merak ediyor. Döviz artışının ardından MOBİSAD Başkanı Mustafa Turnacı akıllı telefonlara gelecek zam ile ilgili açıklamada bulundu. MOBİSAD Başkanı Mustafa Turnacı, akıllı telefonlara yüzde 20'lik bir zam yapılacağını açıkladı. Akıllı telefonlara zamın hangi tarihte geleceği merak ediliyor. Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

AKILLI TELEFONLARA NE ZAMAN ZAM GELİYOR?

Teknoloji ve elektronik sektörü dövizdeki artışın ardından kur zammını gündeme getirdi. MOBİSAD Başkanı Mustafa Turnacı teknolojik ürünlere zam gelip gelmeyeceğine dair ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Turnacı, akıllı telefonlara yüzde 20'lik bir zam yapılacağını açıkladı.

AKILLI TELEFONLARA ZAM GELİYOR

Dövizde yaşanan ani yükseliş sonrası teknoloji sektörü akıllı telefonlara zam yapmaya hazırlanıyor. Sektörün tamamının ithalatçı olduğunu ve kurdaki yükselişten olumsuz etkilendiklerini belirten Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Turnacı, akıllı telefonlara zam yapılacağını açıkladı.

Turnacı, “Dolardaki artışı belli bir noktaya kadar tüketiciye yansıtmamaya çalıştık. Perakende mağazaları da bu süreçte zam yapmadı ama gelinen bu noktada ithalattaki kur seviyeleri bizim için çok olumsuz. Mecburen zam yapmak zorundayız. Bu artış dayüzde 20 olacak” diye konuştu.

TELEFON ZAMLARI 2018

Cep telefonu parçalarının Uzakdoğu pazarından dolarla ithal edildiğini aktaran Turnacı, “Buradaki arkadaşlarımız da maliyetleri artacağı için bunu fiyatlara yansıtacak. Dolayısıyla hem 2’inci el pazarında fiyatlar yükselecek hem de tamir ve servis ücretlerinde bir artış yaşanacak” dedi.

MOBİSAD BAŞKANI TURNACI YAPILACAK ZAM ORANINI AÇIKLADI

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Turnacı’nın açıklaması ise şu şekilde: “Dolardaki artışı belli bir noktaya kadar tüketiciye yansıtmamaya çalıştık. Perakende mağazaları da bu süreçte zam yapmadı ama gelinen bu noktada ithalattaki kur seviyeleri bizim için çok olumsuz. Mecburen zam yapmak zorundayız. Bu artış da yüzde 20 olacak.”

YENİ BİR ÖTV MODELİ TALEBİ

Yeni bir ÖTV modeli talebi Türkiye’de giderek azalan cep telefonu satışlarıyla bu sektörün de yavaş yavaş daraldığını belirten Turnacı, vergi indirimi talebi için hükümete başvuracaklarını da not düştü. Turnacı, cep telefonlarının lüks olmadığını ve ÖTV’nin (Özel Tüketim Vergisi) haksız olduğunu da kaydetti. Doların artışıyla beraber benzindeki artış için otomobillerde yeni bir ÖTV uygulamasına geçildiğini de hatırlatan Turnacı benzer bir uygulamayı talep edeceklerini belirtti. Yeni zamla beraber 5.000 TL’lik telefonlar 6 bin TL bandına çıkarken orta segment cihazlar da giderek “bütçe dostu” sıfatını kaybediyor. Sadece sıfır cihazlarda değil 2. el telefon pazarında da bu zammın hissedileceği belirtiliyor.

Kaynak: AjansHaber