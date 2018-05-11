Akhisarspor'un şampiyonluğundan sonra en ilginç paylaşım!

Fenerbahçe-Akhisarspor finali sonrası en ilginç paylaşı Türkiye Buz Hokeyi Federayonu'ndan geldi.



Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

"KAFA GÖZ YARILMAYINCA..."

Yapılan paylaşımda "Demek kimsenin kafası gözü yarılmayınca sonuç böyle oluyor." ifadeleri kullanıldı.

Kısa süre sonrasında yapılan paylaşım silindi ve yine resmi sosyal medya hesabından özür metni yayınlandı.









Kaynak: Ajanslar