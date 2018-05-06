Akhisarspor - Galatasaray maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE

Akhisarspor - Galatasaray maçı CANLI İZLE aratması Spor Toto 32. haftasında en çok yapılan aramalar arasında yer alıyor. Canlı Maç İzle ile ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadeleside Galatasaray, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda TM Akhisarspor takımına konuk oluyor. 6 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayan mücadelede iki tarafın büyük bir mücadele verileceği ön görülüyor. Akhisarspor - Galatasaray maçı canlı izle aratması İki takımında taraftarları tarafından sıkça yapılıyor. İki takım arasındaki mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Kerem Ersoy yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Mustafa Öğretmenoğlu üstleniyor. Maçın hakemi Ali Palabıyık kariyerinde Galatasaray'ın 15 karşılaşmasında düdük çaldı. Galatasaray bu maçların 7'sinde galip gelirken, 5 mücadeleyi kaybetti. 3 maç ise berabere sonuçlandı. Akhisarspor - Galatasaray canlı izle ile ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

AKHİSARSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto İlhan Cavcav Sezonu’nun 32. hafta mücadelesinde Galatasaray, STSL Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda TM Akhisarspor'a konuk oluyor. Galatasaray için şampiyonluk mücadelesinde son derece önemli olan bu maçın kesinlikle kazanması gerekiyor. Akhisarspor - Galatasaray maçı canlı izle aratması bugün taraftarlar tarafından sıkça yapılıyor.

MAÇIN HAKEMİ ALİ PALABIYIK

Bu sezon Süper Lig’de 23, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maça çıkan Ali Palabıyık, kariyerinde 15 kez Galatasaray maçlarında düdük çaldı. Takımımız bu maçların 7’sinde galip gelirken, 3 maç berabere bitti. 5 mücadeleyi ise rakip takımlar kazandı.

Galatasaraylı futbolculara toplamda 41 sarı ve 4 kırmızı kart gösteren Ali Palabıyık, bu sezon takımımızın 3 maçında görev yaptı. Bu maçların ilkinde Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor'u 3-0 yenerken Başakşehir'e deplasmanda 5-1, Yeni Malatya'ya ise yine deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.

"AKHİSAR 4-5 OYUNCUSUNU MAÇA ÇIKARMAZSA DİĞER TAKIMLAR İSYAN EDER"

Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray'ın Akhisar deplasmanıyla illgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında son 3 maçını bekleyen Galatasaray'da gözler Akhisar maçına çevrilirken Sabah Gazetesi Spor Yazarı Ahmet Çakar'dan Süper Lig'i karıştıracak açıklama geldi.

"Akhisar eğer 4-5 as oyuncusunu oynatmazsa etik değildir. Kupa finalinden önce Akhisar rotasyon yaparsa Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir taraftarı ayaklanır."

GALATASARAY'DAN TARAFTARLARI ÜZEN SAKATLIK AÇIKLAMASI



Galatasaray'da, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mariano ve Donk'un son durumu hakkında kulüp doktorundan açıklama geldi. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak olan lider Galatasaray'da sakatlarda son durum belli oldu. Sarı kırmızılı takımın kulüp doktoru Yener İnce, geçen hafta oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mariano ile Ryan Donk'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İnce, Brezilyalı savunmacının oynamasının zor olduğunu belirtti.

RYAN DONK'UN DURUMU KRİTİK

Yener İnce, Hollandalı futbolcu hakkında da konuştu. Donk'un oynamasının da zor olduğunu belirten sarı kırmızılıların kulüp doktoru, "Donk'un oynaması çok zor görünüyor ama son dakikaya kadar bekleyip karar vereceğiz. Donk oynamak istiyor ve çok özverili çalışıyor." sözleriyle Donk'un Akhisar'a karşı oynayıp oynamayacağının maça az bir süre kala belli olacağını belirtti.

Kaynak: AjansHaber