Akhisarspor - Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Diyarbakır'da Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşı karşıya geliyor. Diyarbakır Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Diyarbakır'da Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşı karşıya geliyor. Diyarbakır Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Bu sezon ligde zorlu rakibini 2 maçta da yenmeyi başaran Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nda finale kaldı. Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor ilk defa finalde mücadele edecek. Diyarbakır'da oynanacak müsabakada Fenerbahçe'yi yenip kupayı ilk defa kazanmak için mücadele edecek olan Teleset Mobilya Akhisarspor müsabaka sonunda mutlu sona ulaşan 15. takım olmak istiyor.

FENERBAHÇE KUPANIN SAHİBİ OLMAK İSTİYOR

Kupada bu yıl namağlup şekilde finale kadar gelen Fenerbahçe, yaklaşık 4 yıllık kupa hasretini dindirmek için mücadele edecek. Türkiye Kupası'nda 17. kez final oynayacak Sarı-lacivertliler kupada geride kalan 55 sezonda 16 kez finale çıkmayı başardı. Sarı Lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 18 maçı da kaybetmedi. Ayrıca Fenerbahçe, Türkiye Kupası tarihinde 6 kez şampiyonluk sevinci yaşarken 1967-1968, 1973-1974, 1978-1979, 1982-1983, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR -FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL İLK 11'LERİ

STAT: Diyarbakır Stadı

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 20:30

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Mustafa, Caner, Ömer, Sissoko, Soner, Muğdat, Onur, Barbosa, Henrique

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Valbuena, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

Kaynak: Ajanslar