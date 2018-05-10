Akhisarspor - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE (Hangi kanalda?)

Akhisarspor - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE aratması iki takımın taraftarları tarafından sıkça yapılma başlandı. Canlı Maç izle ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final karşılaşması heyecanı başladı. Beşiktaş'ı hükmen mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe kupa finalinde Akhisarspor ile karşı karşıya geliyor. 10 Mayıs Perşembe gününü heyecanlı kılan bu karşılaşmayı kimin kazanacağı şimdiden merak ediliyor. Kupa finali mücadelesinde Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasıyla beraber taraftarlar Akhisarspor - Fenerbahçe maçı canlı izle aratmasını sıkça yapmaya başladı. Fenerbahçe tarihinde Türkiye Kupası'nda 16 kez final oynadı. Bu 16 finalin sadece 6'sında kupayı kaldırmayı başardı. Akhisarspor ise tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Canlı maç izle ile ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

AKHİSARSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile karşı karşıya gelir. Sarı lacivertliler bu karşılaşma ile 4 yıllık kupa hasretini sona erdirmek istiyor. Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmada kıyasıya mücadele sürerken taraftarlar Akhisarspor Fenerbahçe maçı canlı izle aratmasını sıklıkla yapıyor.

FENERBAHÇE'NİN KUPA HASRETİ



Fenerbahçe 4 yıllık kupa hasretini dindirmeye çalışıyor. Sarı lacivertli ekip son olarak 25 Ağustos 2014'te TFF Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe, 2015, 2016 ve 2017 yıllarını kupasız tamamladı. Fenerbahçe Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde bugün karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisarspor'u yenmesi durumunda, yaklaşık 4 yıllık kupa hasretini bitirecek. Fenerbahçe, son kupasını 25 Ağustos 2014'te kaldırdı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamladı.

SARI LACİVERTLİLER SON OLARAK SÜPER KUPAYI KAZANMIŞTI

Yanal'ın sezon sonunda ayrılmasından sonra takımın başına geçen İsmail Kartal yönetiminde TFF Süper Kupa maçına çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'ı penaltılarda geçerek kupa sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler daha sonra 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında mücadele ettiği hiçbir kulvarda kupa kazanma başarısı gösteremedi.

PEREİRA VE ADVOCAAT KUPA SEVİNCİ YAŞAYAMADI

Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'dan önceki son iki teknik direktörü, herhangi bir kulvarda şampiyonluk sevinci göremedi. Son kupasını İsmail Kartal yönetiminde kaldıran sarı-lacivertlilerde, daha sonra göreve gelen Portekizli Vitor Pereira ve Hollandalı Dick Advocaat beklentileri karşılayamadı. Özellikle Pereira döneminde yapılan önemli transferlere rağmen başarıya ulaşılamazken, geçen sezon takımın başında olan Advocaat da kupa sevinci yaşayamadı.

AKHİSARSPOR - FENERBAHÇE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 6 maçını da kazanarak zirve ortağı olan Fenerbahçe, lige kısa bir ara vererek gözünü Ziraat Türkiye Kupası’na dikti. Çifte kupa hayali kuran Fenerbahçe’de gözler Teleset Mobilya Akhisarspor galibiyetiyle gelecek kupada. Akhisarspor Fenerbahçe Türkiye Kupası Final maçı bu akşam 20:30'da başlayan mücadeleyi Cüneyt Çakır'ın yönetecek. İki takım arasındaki mücadele ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

AKHİSARSPOR KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRMEK İSTİYOR

7’nci Türkiye Kupası’nı müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe, yarın saat 20.30’da Yeni Diyarbakır Stadyumu’nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak. Cüneyt Çakır’ın yöneteceği maçta yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Fenerbahçe, 16 finalde sadece 6’sında kupayı kazanırken, finalde en çok kaybeden takım oldu. En son 2012-2013 sezonunda Türkiye Kupası’nı kazanan Fenerbahçe, tarihinde ilk kez kupada final heyecanı yaşayacak olan Akhisarspor ile mücadele edecek ve kupanın 56’ncı şampiyonu belli olacak.

AYKUT KOCAMAN TARİHE GEÇECEK

Türk futbol tarihinin efsane teknik direktörleri Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor ile, Gündüz Kılıç ise Galatasaray ile 3’er kez Türkiye Kupası’nı kazandı.

Özyazıcı, Trabzonspor’un başında 1977, 1978 ve 1984, Gündüz Kılıç ise Galatasaray ile 1963, 1965 ve 1966 yıllarında Türkiye Kupası’nın sahibi oldu. 2012, 2013, ve 2017 sezonları olmak üzere 3 Türkiye Kupası zaferi bulunan Aykut Kocaman, Diyarbakır’da oynanacak kupa finalini de kazanarak tarih yazmanın peşinde.

KUPANIN EN GOLCÜ İSİMLERİ

Fenerbahçe’de bu sezon kupada en golcü isimler 3’er golle Alper Potuk, Fernandao ve Roberto Soldado olurken, Akhisarspor’da ise Yvgen Seleznov 4, Ioan Hora 4 ve Muğdat Çelik 3 gol kaydetti.

FENERBAHÇE TAM KADRO SAHAYA ÇIKIYOR

Fenerbahçe ligin 32’nci haftasında oynanan maçta Bursaspor’u 1-0 geçerken, futbolcularına verdiği bir gün izinden sonra dün çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, bugün yaptığı son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak. Futbolcuların oldukça neşeli göründüğü çalışmalarda sakatlığı nedeniyle son 2 lig maçını kaçıran Nabil Dirar da hazır gözüktü. Ayrıca, Valbuena’nın da Diyarbakır’da 11’de sahaya çıkacağı düşünülüyor. Aykut Kocaman’ın sahaya süreceği muhtemel 11 şu şeklide:

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

"Volkan- Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Alper, Giuliano, Valbuena (Aatif), Fernandao"

İKİ EKİP FİNAL MÜCADELESİNE GELENE KADAR NELER YAŞADI?

Teleset Mobilya Akhisarspor kupa yolculuğuna 4’üncü turda 24 Erzincanspor’u 6-0 mağlup ederek başladı ve 5’inci turda da Ankara Demirspor’u deplasmanda 3-0 yenerken, iç sahada rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Son 16 turunda Boluspor ile kıyasıyla bir yarı final mücadelesi veren Akhisarspor, Bolu’da 2-1 mağlup olduğu rakibini Akhisar’da 1-0 mağlup ederek çeyrek finalde Kayserispor ile yarı final mücadelesi verdi. Kayserispor’u iç sahada 1-0 mağlup eden Akhisarspor, deplasmanda rakibiyle2-2 berabere kalarak Kayserispor’u kupanın dışına itti. Yarı finalde ise Galatasaray’ın rakibi olan Akhisarspor, kendi evinde lig lideri de olan Galatasaray’a 2-1 mağlup olan Ege temsilcisi deplasmanda Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez finale çıktı. Ayrıca bu final Okan Buruk’un da ilk kupa finali olacak.

Türkiye Kupası’nı 7’nci kez müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe, kupaya 5’inci turda Adana Demirspor’u iki maçta da mağlup ederken, son 16 turunda da İstanbulspor’u ilk maçta kendi evinde 2-0, deplasmanda ise 1-0 mağlup etti. Çeyrek finalde ise Giresunspor ile eşleşen Fenerbahçe iki karşılaşmadan da 2-1’lik galibiyetle tur atladı. Yarı finalde ise ligde şampiyonluk yarışı verdiği Beşiktaş ile eşleşen Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Beşiktaş ile iç sahada oynadığı rövanş karşılaşması 57’nci dakikada ertelenirken, 3 Mayıs’ta oynanacak mücadeleye Beşiktaş çıkmayınca Fenerbahçe hükmen galibiyetle finale yükselerek Diyarbakır biletini kaptı.

18 YIL SONRA İLK KEZ DİYARBAKIR'DA



Merkez Kayapınar ilçesinde yapımı tamamlanan 33 bin kapasiteli Diyarbakır Stadyumu büyük finale hazır… En son 3 Mayıs 2000 tarihinde Galatasaray'ın, Antalyaspor'u 5-3 yenerek kupayı kaldırdığı finale sahne olan şehir, 18 yıl aradan sonra yine Ziraat Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor. Kupa maçında bin 200 özel güvenlik görev yapacak. İstanbul'dan gelen uzmanlar, 3 gün boyunca bin 200 özel güvenlik görevlisine eğitim verdi. Öte yandan, stat çevresinde Antalya, Manisa dahil birçok kentten Spor Büro Amirliği'nde çalışan polisler de takviye olarak görev yapacaklar.