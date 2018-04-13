Akhisarspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

KARTAL GALİBİYET PEŞİNDE

Şampiyonluk yolunda son haftalara girilirken zirve takibini sürdüren siyah-beyazlılar, önündeki takımlar Galatasaray ile Başakşehir'in karşı karşıya geleceği haftada kazanarak, avantaj yakalamak istiyor. Süper Lig'de 29. hafta maçları öncesi 56 puanlı Beşiktaş üçüncü, 34 puanlı Akhisarspor ise averajla 11. sırada bulunuyor.

Ligde aldığı üst üste 3 galibiyetin ardından deplasmanda Başakşehir'e mağlup olan siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarının ardından Akhisarspor'u da yenerse yeni bir galibiyet serisine başlamış olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Akhisarspor: Lukac, Caner, Mustafa, Dany, Ömer, Sissoko, Serginho, Bilal, Olcan, Barbosa, Selezynov,

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Tosic, Pepe, Caner, Medel, Tolgay, Talisca, Babel, Quaresma, Negredo

Kaynak: Ajanslar