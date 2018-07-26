Akdeniz'de ilk kuyuyu bu yıl Fatih açacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Mayısta göreve uğurladığımız Fatih sondaj gemimizle inşallah Akdeniz'de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız." dedi.

Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, uluslararası finans kuruluşu ICBC’nin ve Çin Ankara Büyükelçiliği’nin katkıları ile düzenlenen "Kuşak ve Yol Yatırım ve Finansal İş Birliği Zirvesi"nde değerlendirmelerde bulundu.

"FATİH GEMİSİ AKDENİZ'DE KUYUYU AÇACAK"



Güçlü siyasi ve ekonomik istikrarın söz konusu büyük uluslararası projelerin gerçekleştirilmesindeki en önemli faktörlerden biri olduğuna dikkati çeken Dönmez, "Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemileri ile Akdeniz ve Karadeniz’de sismik arama ve sondaj faaliyetlerimize de hız verdik. Mayısta göreve uğurladığımız Fatih sondaj gemimizle de inşallah Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine yürüdüğümüz bu uğurda enerji yatırımları hayati önem taşıyor. Enerjide kaynak çeşitliliğini artıracak, kaynak ülke ve güzergah seçeneklerini çoğaltacak her opsiyonu dikkatle ele alıyoruz." dedi.

Kaynak: AA