Akdeniz'de 100 sığınmacı boğularak can verdi

Libya açıklarında 1 Eylül'de batan iki plastik bottaki göçmenler, uzun süre kurtarılmayı bekledi ancak 100 sığınmacı boğularak yaşamını yitirdi.

Uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, (SMF) eylül ayı başında Libya açıklarında 100’den fazla sığınmacının öldüğünü duyurdu.

LİBYA AÇIKLARINDA BATTI

MSF’den yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül’de sığınmacıları taşıyan iki plastik bot Libya açıklarında battı.

Botlardan birinin moturu denize açıldıktan bir gün sonra arızalanırken, diğer bot da hava kaçırdı. Çoğunluğunu Afrikalı sığınmacıların oluşturduğu botlar batarken, göçmenler açık denizde uzun süre kurtarılmayı bekledi.

55 KİŞİ KURTULDU

Teknede bulunanlardan biri sahil güvenlik ekiplerinin erken gelmesi halinde can kaybının yaşanmamış olacağını belirterek, "Bizim bulunduğumuz bottan sadece 55 kişi kurtuldu. Ailelerin ve çocukların bulunduğu birçok kişi öldü. Kurtarma görevlileri erken gelmiş olsaydı o insanlar yaşıyor olurdu" ifadesini kullandı.

Görevliler tarafından kurtarılanlar Libya’nın Khoms limanına getirildi.

Hayatını kaybedenlerin Sudan, Mali, Nijerya, Kamerun, Gana, Libya, Cezayir ve Mısır kökenli olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler de Akdeniz’den Avrupa’ya kayıtsız göçmen geçişlerinde son dönemde yaşanan ölüm ve kaybolma vakalarının yükseldiğini bildirmişti

Kaynak: Ajanslar